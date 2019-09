Cinque persone - due uomini e tre donne, fra loro imparentati - sono stati arrestati dopo una violenta rissa per ragioni ereditarie e, in particolare, per un immobile conteso a Favara.

A sedare la scazzottata sono intervenuti i carabinieri che hanno pure soccorso due di loro trasportandoli in ospedale. Uno, in particolare, è rimasto ferito gravemente riportando la frattura del braccio

© Riproduzione riservata