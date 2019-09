Maxi operazione antidroga tra Licata e Canicattì, arrestate 4 persone

Oltre 5 milioni di euro il valore della droga sequestrata dalla polizia tra Licata e Canicattì con l'operazione "San Michele". Quattro le persone arrestate per l'ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Sequestrate nel corso di tre operazioni un totale 4.375 piante di Cannabis indica, dal peso complessivo di 3.662 chili, nonché 2 chilogrammi di hashish.

L'11 settembre in contrada San Michele a Licata, è stata rinvenuta e sequestrata una piantagione di cannabis indica gestita dai coniugi Francesco Bruna e Angela Cammilleri. Il 17 settembre, in contrada Cantacaglione a Licata, è stata rinvenuta una piantagione di marijuana gestita da Angelo Marzullo di 47 anni. Il 20 settembre, infine, in contrada Petrullo a Canicattì, è stato individuato il magazzino di Vincenzo Tardino utilizzato per l'essicazione della marijuana.

