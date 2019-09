A Lampedusa altri 27 migranti con un barchino: tra loro 8 bambini

Gli sbarchi non si fermano. A Lampedusa sono ormai eventi quotidiani, soprattutto la notte. Arrivano barchini con pochi migranti, che però affollano l'hotspot, sempre più al collasso.

La scorsa notte due diverse imbarcazioni con 42 persone a bordo hanno il porto di Lampedusa raggiunto autonomamente l’imboccatura del porto dove è stata intercettata dalla Guardia di finanza.

Sulla prima erano presenti 15 persone, sulla seconda 27 persone, tra cui 15 uomini, 4 donne e 8 bambini. Raccontano, riferisce Mediterranean Hope, di aver lasciato Zuwara, in Libia, e di essere della Tunisia, Pakistan e Siria.

Ieri erano giunti in 28. Restano critiche le condizioni all’hotspot dell’isola con un numero di migranti oltre il doppio della capienza di 95 persone. All'alba nella struttura d’accoglienza, di nuovo al collasso, c'erano 202 extracomunitari a fronte dei 95 posti disponibili.

In 80 hanno lasciato l’hotspot in contrada Imbriacola. Dopo questo trasferimento, il quinto in altrettanti giorni, fatto con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle sono rimasti 122 migranti.

© Riproduzione riservata