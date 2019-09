Cade da un tetto, giovane in gravi condizioni a Menfi

E’ in gravi condizioni - determinate dalla frattura della teca cranica, oltre che da altre fratture sparse in tutto il corpo - il ventiduenne che è caduto dal tetto della sua abitazione, nei pressi di via Garibaldi a Menfi. Il ragazzo, giunto in elisoccorso all’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta, è stato ricoverato in Rianimazione.

Pare che stesse verificando - assieme ad un amico - se sul tetto del garage, di sua proprietà, vi fossero o meno delle infiltrazioni d’acqua. Il tetto in eternit si è, però, all’improvviso spaccato ed il ventiduenne è precipitato da circa tre metri d’altezza. L’altro giovane non è caduto.(ANSA).

