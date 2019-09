Favara, denunciato 25enne per porto di arma bianca

Girovagava con due coltelli nel ciclomotore. Durante un servizio di controllo, la pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Favara, insospettita dalla guida di un 25enne, ha deciso di fermare il mezzo.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e sono stati trovati due coltelli: uno multiuso con lama da 6 centimetri e uno a serramanico, della lunghezza totale di 29 centimetri.

Ai Carabinieri non è riuscito a dare alcuna giustificazione in merito a tale condotta. È stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e i coltelli, sono stati sequestrati.

