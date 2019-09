Mafia, sorveglianza speciale a fedelissimo di Messina Denaro

I giudici della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Agrigento hanno applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per 5 anni, a Pietro Campo, 67 anni, di Santa Margherita Belice, più volte condannato per mafia e ritenuto un fedelissimo di Matteo Messina Denaro. Il tribunale ha accolto la richiesta del questore Rosa Maria Iraci. Campo avrebbe rivestito il ruolo di «capo mandamento e capo famiglia di Santa Margherita Belice». Per questi fatti è stato condannato in appello a 14 anni di reclusione nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta «Icaro».

