Prevenzione incendi nell'Agrigentino: scattano 27 multe

È salito a 25 il numero delle sanzioni elevate dal Corpo Forestale, tra Sambuca e Santa Margherita Belice, per la mancata realizzazione dei viali parafuoco.

Nell'Agrigentino da un lato viene svolta un'intensa attività, anche con l'ausilio dell'elicottero che si trova sull'elisuperficie di Sambuca, per spegnere incendi, e dall'altro un'azione, particolarmente concentrata nell'area di Santa Margherita e Sambuca, per sanzionare i proprietari dei terreni che non effettuano i lavori di pulizia e non realizzano i viali parafuoco.

In pratica, che non rispettano le ordinanze dei sindaci che obbligano ad intervenire sui terreni. E sono già 25, nei due centri belicini, le sanzioni elevate. Ammonta a 86 euro la sanzione per ogni ettaro. L'attività è ancora in corso e può raggiungere numeri certamente più elevati.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE