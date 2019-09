Agrigento, una testa di ovino sul cancello di un'abitazione

Una testa di ovino nel cancello d'ingresso di un'abitazione di Agrigento. Scoperta spiacevole per un 62enne agrigentino che sabato ha formalizzato una denuncia contro ignoti. L'atto intimidatorio farebbe pensare ad alcuni dissidi con il vicinato, secondo quanto appreso.

La Procura della Repubblica è stata già informata ed è stato aperto, a carico di ignoti, un fascicolo d’inchiesta.

Servirà del tempo, e sarà necessario far procedere l’attività investigativa, per provare a fare chiarezza e per identificare l’autore del messaggio.

