Nuovo sbarco a Lampedusa, 50 migranti su imbarcazione

Un’imbarcazione con a bordo circa 50 persone è arrivata questa sera a Lampedusa. I migranti sono arrivati con la loro barca in autonomia a Punta Sottile. Indagini sono in corso.

Intanto, SOS Mediterranee e Medici senza frontiere hanno soccorso e salvato 50 persone che erano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Il salvataggio ha richiesto quasi tre ore per essere completato. Tra i migranti ora a bordo della Ocean Viking ci sono 12 minori e una donna incinta.

«Abbiamo appena salvato 50 persone a bordo di una imbarcazione in pericolo, in acque internazionali - scrive in un tweet Sos Mediterranee -, fuori dalle coste della Libia. Il salvataggio ha richiesto tre ore: adesso 12 bambini e una donna incinta sono in salvo a bordo della Ocean Viking».

