Lampedusa, dopo il rischio naufragio la barca "Liliana" non potrà navigare

"Liliana", la barca utilizzata per le escursioni turistiche che sabato scorso ha rischiato di affondare è stata recuperata ma non potrà più navigare. I danni, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, sono irreparabili. Ad aver danneggiato la barca un pezzo di legno finito nell'elica e ha causato la rottura del timone.

"Ho perso tutto - ha sostenuto Ettore Sparma - era da quattro anni che avevo la “Liliana” e da aprile ad ottobre, ho sempre lavorato tutti i giorni. Adesso mi sento perso. L'abbiamo recuperata lunedì, con un peschereccio, grazie all'aiuto di subacquei, degli uomini della capitaneria di porto e di tutti i volontari che non mi hanno mai lasciato".

