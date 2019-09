Il Comune di Licata "sopprime" il dirigente anti abusivismo, pronto il ricorso

Revoca dell'incarico all'ingegnere Vincenzo Ortega, l'uomo simbolo delle demolizioni di immobili abusivi nel litorale licatese. Il Comune, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola - gli ha notificato un atto, consequenziale alla decisione del Consiglio, affidando i compiti gestionali alle posizioni organizzative.

"L'ingegnere Ortega era rimasto l'unico dirigente in pianta organica, dopo i pensionamenti degli altri suoi colleghi. Per cui tutti i dipartimenti erano affidati a lui - spiega il sindaco Pino Galanti -. Io non potevo però permettere che un solo uomo fosse al comando della burocrazia comunale. E così - aggiunge - la giunta ha approvato un atto di indirizzo per l'abolizione delle dirigenze".

Ortega però ha annunciato di voler ricorrere alla giustizia ordinaria per impugnare il provvedimento.

