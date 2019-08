Nuovo incidente sul lavoro a Favara, impiegata travolta da un cancello

Chiude il cancello di ferro nel piazzale del negozio dove lavora e il cancello le cade addosso. Una sessantenne agrigentina, impiegata in un esercizio commerciale di casalinghi, giovedì sera, è rimasta gravemente ferita. È stata portata con un'autoambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale «San Giovanni di Dio». Non è in pericolo di vita.

I medici ne hanno disposto il ricovero e la prognosi di circa 30 giorni, per una completa guarigione. Al Villaggio Mosè, dopo che è stato lanciato l'Sos, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti hanno avviato tutte le verifiche del caso e anche se l'incidente si è verificato nel piazzale esterno al negozio dove la donna lavora dovrebbe trattarsi pur sempre di un incidente sul lavoro.

L'ennesimo che, di fatto, si registra in città e in provincia. Sempre al Villaggio Mosè, una settimana fa, si è fatto male un operaio di 44 anni, di Favara.

