Intimidazione a Canicattì, distrutto un altro vigneto

Un altro vigneto distrutto a Canicattì. Come accaduto in contrada Giuliana, in contrada Aquilata si è registrato un altro caso di intimidazione ai danni di un agricoltore trentenne. L'uomo ha ritrovato centinaia di viti tranciate e abbattute. Secondo quanto riferito il danno ammonterebbe a circa 20mila euro.

Delle indagini, anche in questo caso, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Canicattì. Non si esclude che siano state delle vendette legate alla compravendita e quindi al prezzo dell'uva da tavola.

