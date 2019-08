Si ribalta con il materassino nel lago, i funerali del 33enne a Naro

Lutto cittadino a Naro nella giornata di ieri in occasione dei funerali di Carlo Paolo Bracco, l'elettricista 33enne annegato nel lago di Castel Gandolfo. Amici, familiari, conoscenti e le personalità della città si sono radunati nella chiesa di Sant'Agostino per l'ultimo saluto a "Carletto", come lo chiamavano.

Grande commozione durante l'omelia del sacerdote che ha cercato di consolare i familiari affranti dal dolore per una vicenda che sconvolto anche tutta la comunità di Naro.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

