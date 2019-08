Guida in stato d'ebrezza per 4 automobilisti, scattano sanzioni ad Agrigento

Quattro uomini sono stati trovati con un tasso alcolemico superiore alla norma ad Agrigento nello scorso fine settimana.

Un 42enne, A.E., residente a Porto Empedocle, trovato con un valore di 2,07 g/l e un 23enne, I.A., residente a Sciacca, con un valore di 1,15 g/l. sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento mentre per due agrigentini di 34 anni e 31 anni, trovati con un valore rispettivamente di 0,75 g/l, e 0,80 g/l, sono scattate sanzioni amministrative.

Nel corso del fine settimana si è svolta in tutta Italia un'operazione dedicata all’accertamento del mancato uso delle cinture di sicurezza e solo in provincia di Agrigento sono state riscontrate 65 infrazioni per art.172 cds., con la decurtazione di 275 punti-patente.

