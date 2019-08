Scoppia la cucina a gas a Cianciana, anziana in ospedale

Una pensionata sessantottenne è finita al pronto soccorso dell'ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera dopo essere rimasta ferita a causa di un incidente domestico. La donna, a causa del malfunzionamento della sua cucina a gas, è rimasta ustionata su entrambe le braccia e le mani.

Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Del caso, un vero e proprio incidente domestico, ieri, si stavano interessando anche i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Cammarata.

Nel centro urbano di Cianciana, oltre ai militari dell'Arma sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono preoccupati di spegnere le fiamme e mettere l'abitazione in sicurezza. La donna stava, forse cucinando, o comunque era a pochissimi passi dalla cucina a gas quando, all'improvviso, è divampato l'incendio.

