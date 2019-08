Incidente sul lavoro ad Agrigento, operaio cade da un trabattello

Un altro incidente sul lavoro ad Agrigento nel pomeriggio di giovedì. A finire al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" un operaio di 44 di Favara, caduto da un'altezza di circa due metri da un trabattello mentre lavorava in un cantiere di Villaggio Mosè.

L'operaio non è in grave condizioni e non è in pericolo di vita ma ha riportato solo contusioni e probabilmente anche qualche frattura.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE