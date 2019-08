Open Arms, in arrivo nave spagnola per trasferire 15 migranti

La nave militare spagnola Audaz si trova all'imboccatura del porto di Lampedusa. Sull'Audaz dovrebbero salire 15 migranti, che erano sulla Open Arms, per essere portati in Spagna. La nave non ha ancora attraccato e i migranti che dovrebbero partire non sono stati portati sul molo.

Inoltre un gruppo di 30 migranti che si trovavano sulla Open arms è già partito da Lampedusa a Porto Empedocle con la nave di linea Sansovino. Da lì i migranti saranno portati in altri centri di accoglienza.

