Armato di coltello rapina 19enne, arrestato ad Agrigento

Rapina con minaccia ad Agrigento dove un 19enne si è visto costretto a consegnare uno smartphone dopo essere stato minacciato da un uomo con un coltello. Il giovane stava passeggiando di pomeriggio in via Gallo ed è stato fermato da un un 46enne di Favara che, dopo aver preso il cellulare, è fuggito a piedi per le vie del centro.

Il 19enne ha telefonato immediatamente ai Carabinieri, dando l’allarme e fornendo una prima descrizione dell’individuo. I Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno ascoltato anche alcuni passanti e, grazie al racconto fornito dalla vittima e da alcuni testimoni, i militari hanno individuato e fermato l'uomo.

Lo hanno perquisito e gli sono stati trovati addosso un coltello e lo smartphone che era stato poco prima sottratto al 19enne. Il 46enne è stato arrestato e il coltello sequestrato.

