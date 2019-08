Fa una rapina in Belgio: scovato ed arrestato ad Aragona

Destinatario di un mandato di arresto emesso dalle autorità del Belgio per rapina aggravata e furti in abitazione viene arrestato ad Aragona. Lo stavano cercando a Riesi, il suo paese d'origine, ma lo hanno scovato nella serata di mercoledì, in un appartamento di Aragona.

I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Caltanissetta hanno così arrestato Salvatore Tardanico, 25 anni, residente a Louvriere.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE