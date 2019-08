Rubarono tutta la merce a un senegalese, agrigentini a giudizio

Ambulante senegalese svaligiato della merce che avrebbe venduto sulle bancarelle: centinaia di paia di scarpe e altri capi di abbigliamento, custoditi dentro la sua auto, posteggiata al parcheggio pluripiano di via Empedocle, furono rubati e ritrovati, settimane dopo, quasi per caso, nell'ambito di un'altra indagine.

I due presunti protagonisti del maxi furto con scasso, finiscono a processo. Si tratta di Gianluca Infantino, 32 anni e Samuel Pio Donzì, 20 anni. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno disposto la citazione a giudizio: in sostanza, trattandosi di reati con una pena prevista inferiore ai quattro anni, è stato disposto il processo senza il filtro dell'udienza preliminare.

Il primo passaggio in aula, davanti al giudice, Andrea Terranova, è stato fissato per il 13 gennaio. I difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Fabio Inglima Modica, potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In caso contrario si procederà in dibattimento.

