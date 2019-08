Guasto, tre Comuni dell'Agrigentino restano a secco

Tre Comuni a secco in piena estate per un guasto sulla condotta dell'acquedotto Voltano, lungo la provinciale 19, in corrispondenza del bivio per Santa Elisabetta. Lo ha reso noto il gestore idrico Girgenti acque.

«Sarà interrotta la fornitura idrica nei Comuni di: Agrigento (Frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto); Joppolo Giancaxio e Raffadali - spiega il gestore del servizio. Consequenzialmente, potrebbero verificarsi slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista nei Comuni serviti dall'acquedotto del Voltano. I nostri operatori -dice ancora la società idrica - stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato. Una volta eseguiti gli interventi di riparazione - conclude Girgenti acque - la fornitura idrica, nei Comuni interessati, tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici».

La scorsa settimana, per un guasto sull'acquedotto Voltano, in contrada Mulinazzo, a Santo Stefano di Quisquina sono rimasti a secco ben 10 Comuni tra cui il capoluogo.

Dal Giornale di Sicilia in edicola - ed. di Agrigento

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE