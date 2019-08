Nuove assegnazioni nell'arcidiocesi, cambio di sacerdoti nell'Agrigentino

«So bene che talvolta gli avvicendamenti possono creare qualche problema, per cui esorto tutti, con paterno affetto, ad accogliere con spirito di fede le decisioni assunte e condivise. Tutte le nomine richiedono, sia nei presbiteri che nei fedeli loro affidati, uno stile di amore e di responsabilità testimoniale volto ad attivare i processi spirituali, pastorali e culturali richiesti da Papa Francesco con l'EvangeliiGaudium».

È con queste parole che, ieri, l'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, ha annunciato i trasferimenti e le nuove nomine dei parroci «che continueranno - garantisce don Franco - a servire con amore e dedizione la nostra Chiesa agrigentina, affidata alle mie cure pastorali da papa Francesco». Il cardinale ha premesso d'essere arrivato a queste decisioni «dopo un periodo di consultazioni con i miei più stretti collaboratori».

«Siamo grati per la disponibilità al servizio pastorale che tutti i presbiteri hanno manifestato e, insieme, accompagniamo - ha aggiunto don Franco - con la preghiera quanti iniziano una nuova tappa nella dedizione al ministero presbiterale per il bene della nostra Chiesa agrigentina. Ringrazio di cuore i presbiteri che, per raggiunti limiti di età o per salute, hanno rassegnato le loro dimissioni dalla parrocchia, - non ha dimenticato il cardinale - . Li ringrazio per il servizio svolto con dedizione e zelo pastorale e per il nuovo servizio che continueranno a svolgere ai fedeli loro affidati. Ringrazio i sacerdoti ‘FideiDonum', don Pascal e don Evodius che per diversi anni hanno servito la nostra Chiesa agrigentina e sono stati richiamati dal loro vescovo nella loro terra».

