Migranti, il sindaco di Lampedusa: "Bisogna aprire i porti"

"La legge del mare parla chiaro: bisogna aprire i porti e i controlli si fanno dopo". Sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello in un'intervista rilasciata ad Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola.

"È una legge internazionale, che vale per tutti, anche per i migranti", precisa il primo cittadino che poi ricorda che "la nostra isola, che ha 270 pescatori e un centinaio di imbarcazioni, sa bene di cosa sto parlando, anche perché moltissime volte ci siamo trovati a chiedere riparo in Tunisia, in Libia o a Malta, e nessuno ci ha mai negato l’attracco e l’ospitalità".

E sull'argomento interviene anche il parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra. "Ogni giorno in più e un giorno di tortura per queste persone che sono a bordo della Open Arms, anche perché - continua - dovranno scendere comunque. L'arrivo di altri migranti con i barconi a Lampedusa, l'ultimo la scorsa notte, dimostra che non sono le Ong a prenderli a tutti i costi, perché comunque in centinaia continuano ad arrivare".

