Banda di ladri saccheggia un'abitazione ad Agrigento, rubati preziosi

Hanno atteso che il padrone di casa uscisse, che si allontanasse per impegni personali. Quando hanno ritenuto di non aver più ostacoli sulla loro strada, sono entrati in azione: hanno forzato una finestra al piano terra e si sono intrufolati.

Furto con scasso in un'abitazione di via Regione Siciliana ad Agrigento. La banda di malviventi, difficile pensare che abbia agito un criminale solitario, è riuscita a «ripulire» la residenza di tutto quello che di valore ha trovato. Ad essere privilegiati sono stati i monili in oro. A fare la scoperta, al momento del rientro a casa, è stato il commerciante trentenne, proprietario della residenza di via Regione Siciliana.

Al giovane non è rimasto altro da fare che, una volta constatato lo scasso e visto che tutto era stato messo a soqquadro, richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

