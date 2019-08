Scassinano le auto e rubano le borse, furto a 2 ragazze di Agrigento

Avrebbe dovuto essere una serata di svago e divertimento. Si è trasformata, invece, per due ragazze di Agrigento, in una sorta di incubo: hanno trovato le proprie auto, che erano state regolarmente posteggiate, con i vetri rotti. E qualcuno, dopo aver creato danni pesantissimi, s'è anche appropriato delle borse, contenenti effetti personali tra cui alcune collane, che erano state lasciate, inavvertitamente, sui sedili.

Le due ragazze avevano partecipato ad una festa in via Amari a Villaseta. La scioccante scoperta è stata fatta da entrambe nell'esatto momento in cui si accingevano a riprendere le utilitarie.

È stato quindi lanciato l'allarme e in via Amari, nel quartiere periferico di Villaseta, si sono subito precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura. I poliziotti hanno constatato il pesantissimo danneggiamento e, senza perder tempo, hanno avviato le ricerche. Poco distante, i poliziotti hanno ritrovato, abbandonate sul selciato, le due borse. All'interno, qualcosa ancora c'era, ma quanto è stato ritenuto prezioso era stato già portato via.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

