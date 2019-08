Open Arms, nove migranti sbarcano a Lampedusa per cure mediche

E’ stato autorizzato lo sbarco per cinque dei migranti che da 14 giorni si trovano sulla Open Arms. Lasciano la nave della ong spagnola per motivi psicologici e perché bisognosi di soccorsi sanitari.Ad accompagnarli quattro familiari, quindi complessivamente sono nove persone: sei donne e tre uomini tutti eritrei,

La Open Arms resta, intanto, a circa 150 metri dalla costa di Lampedusa. Sul molo Favarolo, ci sono tutte le forze dell’ordine e le ambulanze per trasferire i migranti. La polizia si sta occupando di sovrintendere alle operazioni di approdo. Sono pronti anche i mezzi di soccorso che trasferiranno, in primissima battuta, i cinque migranti bisognosi di cura e assistenza al poliambulatorio.

«Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare lo sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile?. Quanta crudeltà». Lo scrive la ong Open Arms in un tweet

«Sventeremo con ogni mezzo possibile un nuovo sciagurato patto della mangiatoia e dell’invasione. Farò tutto quello che è umanamente e democraticamente possibile perché Renzi e la Boschi non governino più. #portichiusi». Lo scrive in un Tweet il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

