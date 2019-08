Canicattì, fiamme e fumo all'interno di un panificio

La tempestiva segnalazione e l'altrettanto tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che un principio di incendio provocasse danni notevoli ad uno stabile in pieno centro a Canicattì. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri dopo che il cattivo funzionamento del forno di cottura del pane ha innescato un principio di incendio nei locali del retrobottega e del laboratorio di una nota attività commerciale in viale della Vittoria.

I locali in pochi minuti sono stati invasi dal fumo, che è fuoriuscito anche all'esterno. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati in una manciata di minuti uomini e mezzi del distaccamento di Canicattì dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area circostante l'edificio.

L'attenzione è stata rivolta all'ingresso all'attività commerciale e al lato su cui si affacciano le aperture di servizio e di areazione del forno. Sgomberate le auto presenti nella zona il personale operante con l'aiuto dei respiratori ha compiuto un primo accesso ai locali per rendersi conto della situazione e per evitare che potesse propagarsi il focolaio di incendio divampato all'interno del panificio.

