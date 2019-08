Nuovo intervento a Sciacca, in salvo due donne e una bimba

Ancora un salvataggio, ieri, è stato effettuato sulla spiaggia di San Giorgio a Sciacca. Gli assistenti bagnanti Gabriele Lombardo e Antonino Sabella, in servizio presso la torretta comunale, volontari della Guardia Costiera ausiliaria del centro operativo di Sciacca, hanno soccorso con il baywatch due donne e una bambina in evidente difficoltà a stare a galla.

Dopo aver valutato le condizioni di salute delle donne si è ritenuto che non era necessario sollecitare l'intervento del 118. E' il secondo salvataggio in pochi giorni effettuato dal personale della Guardia Costiera Ausiliaria in condizioni meteo marine pericolose. In precedenza erano stati salvati due bagnanti nel mare di San Giorgio. Le due persone salvate, padre e figlio, sono dell'entroterra.

Il salvataggio è stato complesso in quanto i due malcapitati erano stati trasportati in fondo da mulinelli e correnti marine molto forti. I due assistenti bagnanti dell'associazione in servizio a San Giorgio sono riusciti a riportare a riva entrambi.

