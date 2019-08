Migranti a Lampedusa, attivisti dormono sul sagrato della chiesa

Attivisti e isolani, per la seconda notte consecutiva, sono rimasti a dormire, avvolti nelle coperte termiche, sul sagrato della parrocchia di San Gerlando, a Lampedusa, «per tenere accese le luci e indicare la giusta rotta e per esprimere vicinanza alle persone a bordo della Open Arms».

«Invitiamo quanti vogliano manifestare la propria solidarietà ai passeggeri e all’equipaggio della Open Arms ad accendere e tenere accesa una lanterna durante la notte o - hanno scritto dal Forum Lampedusa solidale - ad organizzare iniziative analoghe anche nel resto d’Italia»

