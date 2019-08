Sciacca, era utilizzata dagli scafisti ora salverà i bagnanti

L'imbarcazione ha trasportato migranti ed è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria. Adesso, traverso la Lega Navale di Sciacca, è arrivata alla Croce Rossa che l'ha trasformata in un'unità di salvataggio ed è pronta ad attivare un servizio di soccorso in mare.

Per procedere in questa direzione manca un sostegno economico per garantire il carburante necessario e l'attività potrà andare a regime soltanto dalla prossima stagione estiva, ma, intanto, sono state effettuate le esercitazioni e tutto procede per il verso giusto. Negli ultimi giorni si è proceduto a un'esercitazione di primo soccorso con ausilio del natante.

Il comitato di Agrigento unità territoriale di Sciacca ha attivato un'esercitazione di primo soccorso con i volontari / soccorritori con la presenza del delegato Area 1 Cosimo Interrante, che è un infermiere, e la supervisione del delegato dell'Unità Territoriale di Sciacca Enzo Vita. L'esercitazione ha visto impegnati oltre 20 volontari, un'ambulanza e un natante ambulanza.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE