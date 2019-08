Tolte tonnellate di sabbia a San Leone, ora è fruibile la pista ciclabile

Torna ad essere fruibile la pista ciclabile di San Leone. Ieri mattina, grazie ai mezzi messi a disposizione dall'Iseda, il lembo di strada dedicato alla pista ciclabile è stato pulito. E' stata pure liberata dalla sabbia la via Mar Rosso, come chiedevano i disabili agrigentini.

«È auspicabile per il futuro - dice Claudio Lombardo dell'associazione ambientalista Mareamico - che questi lavori si possano effettuare in primavera, al fine di mettere in sicurezza la pista ciclabile per la stagione estiva».

Quando, nel 2012, il Comune motivò la scelta di progettare una pista ciclabile che attraversasse viale Dune giustificò il tutto sostenendo che l'assenza di aree di sosta, di strade adeguate e di percorsi pedonali creava problemi soprattutto in estate. Così il Municipio diede mandato per realizzare un'opera che, alla fine, ha ristretto la carreggiata di un paio di metri, eliminando anche alcune centinaia di parcheggi, fatto letteralmente «imbestialire» i titolari degli stabilimenti balneari e che, poi è rimasta incompleta e priva di collaudo, per quanto fruibile.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE