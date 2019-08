Incendio distrugge il Teatro di paglia a Bivona: "Rogo doloso"

Un incendio di matrice dolosa ha distrutto il "Teatro di paglia" a Bivona, nell’Agrigentino. Si tratta di uno spazio alternativo allestito nel paesino e dove vengono allestiti degli spettacoli di vario genere.

"La rabbia in questo momento è tanta - scrive il sindaco di Bivona Mirko Cinà sul suo profilo Facebook - . Invito tutti i cittadini a trasformare questa rabbia in ulteriore determinazione, a non scoraggiarsi e a continuare a credere che insieme possiamo rendere più bello questo paese. Non ci faremo scoraggiare ed intimidire da coloro che vogliono tarpare le ali all’iniziativa popolare e all’entusiasmo delle associazioni e dei tanti cittadini che in quest’ultimo anno si sono spesi gratuitamente (e voglio sottolineare questo) per riqualificare l’area antistante la Santa Croce. Per troppo tempo in questa terra siamo stati abituati a voltarci dall’altra parte. Ora basta. Ricostruiremo, ricostruiremo, ricostruiremo tutte le volte. Non ci fermerete".

