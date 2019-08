Canicattì, confiscato gregge a un presunto boss

Tocca anche il territorio comunale di Canicattì un provvedimento antimafia a carico di un soggetto ritenuto contiguo alle famiglie del nisseno ma con refluenze anche nella vicina provincia di Agrigento. Un gregge di grandi dimensioni di oltre 350 capi tra ovini e caprini è stato confiscato in via definitiva tra i territori di Montedoro in provincia di Caltanissetta e Canicattì dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Caltanissetta e delle stazioni di Montedoro e Milena.

Il provvedimento rientra nell'ambito delle attività finalizzate all'esecuzione di una serie di confische definitive di beni a soggetti colpiti dalle norme previste dal codice antimafia ed ha riguardato due diverse aziende agricole ricadenti nei comuni di Montedoro in contrada Campagna e di Canicattì in contrada Garziano-Di Giovanna.

Le due aziende e relativi allevamenti di ovino-caprino sarebbero riconducibili a G. F. di 74 anni di Montedoro già colpito da misura prevenzione personale e patrimoniale.

