Furti ad autovetture, arrestato un 46enne a Sciacca

Un 46enne, C.C., è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sciacca mentre tentava di fuggire dopo aver rotto i vetri di alcune auto in sosta in via Mazzini e in Piazza Catusi a Sciacca e rubato gli oggetti di valore lasciati al loro interno.

Quando i Carabinieri lo hanno fermato gli hanno trovato addosso, oltre a un set di grimaldelli, i documenti sottratti qualche ora prima da un’altra autovettura, per la quale il proprietario aveva appena sporto denuncia in caserma.

Di fondamentale importanza la testimonianza di un cittadino che ha segnalato al 112 la presenza di un soggetto sospetto che si aggirava tra le autovettura in sosta, fornendone anche un’accurata descrizione.

L’arrestato è stato portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

