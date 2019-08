Perseguitava e minacciava la moglie, nei guai 30enne di Ravanusa

Minacce e violenze dentro e fuori le mura di casa. Così un trentaquattrenna di Ravanusa perseguitava a moglie con cui erano in corso le pratiche di divorzio. Dopo le denunce della moglie per stalking e violenza privata, per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla donna e presto finirà sotto processo.

Il gip Luisa Turco ha emesso il provvedimento che gli impone di tenersi distante almeno 500 metri dall'ex moglie e di non comunicare con lei con nessuna modalità, anche telematica e a distanza.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

