Trovato il cadavere dell'uomo scomparso a Lampedusa

È stato ritrovato da una squadra mista di vigili del fuoco e carabinieri il corpo senza vita della persona scomparsa sabato scorso a Lampedusa. Si sono concluse così in modo tragico le ricerche di un ex imprenditore tessile del Beneventano, ora in pensione, che da tempo vive con la famiglia nell’isola, affetto da una malattia neurodegenerativa. Si chiama Enzo Pezzino e di lui non avevano notizie da sabato.

«Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri - aveva spiegato il figlio William - e stiamo cercando ovunque. L’ultima volta è stato visto da alcuni testimoni nelle vicinanze del faro di Capo Grecale». Alle ricerche sono stati impegnati carabinieri e guardia di finanza e a mare, le motovedette della capitaneria di porto, fino al ritrovamento.

© Riproduzione riservata