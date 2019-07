Nuovo blitz dei Nas in tre ristoranti, denunce e sequestri ad Agrigento

Blitz dei carabinieri del Nas, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Agrigento, in tre ristoranti della Città dei Templi nell'ambito di un maxi controllo sul rispetto delle normative in tema di sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti e regolarità delle posizioni sul posto di lavoro.

I carabinieri hanno controllato tre attività commerciali: due ristoranti a San Leone e uno in zona Valle dei Templi. In quest'ultimo caso i carabinieri hanno rinvenuto prodotti alimentari scongelati e poi ricongelati e in alcuni casi senza che l'alimento avesse la bolla per tracciarne la provenienza. In totale i militari hanno sequestrato ben 60kg di prodotti e denunciato il titolare all'autorità giudiziaria.

A San Leone, invece, sono stati controllati due ristoranti zona mare. Anche qui sono state riscontrate irregolarità e carenze dal punto di vista igienico-sanitario. I carabinieri, in uno dei due ristoranti, hanno anche sanzionato il gestore per aver trovato un lavoratore in nero.

