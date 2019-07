Week end di fuoco nell'Agrigentino, 21 gli interventi

Week end di fiamme nell'Agrigentino. Ben 21 sono stati gli interventi dei vigili del fuoco. Ad Agrigento sono state tre le auto bruciate dalle fiamme: in via Cavalieri Magazzeni dove è stato il proprietario ad accorgersi dell'incendio, in viale Cannatello e nella zona a valle della via Imera.

Fuoco anche a Licata dove in fiamme sono andate delle sterpaglie in via Umbero II. A dare l'allarme sono stati i residenti terrorizzati per quanto stava accadendo vicino alle abitazioni. Nessun ferito ma si teme la pista dolosa.

