Deteneva armi e droga in casa, arrestato 24enne di Sciacca

Deteneva armi e droga in casa. Un giovane ventiquattrenne di Sciacca è finito ieri in manetta. Durante i controlli dei carabinieri di Agrigento, il ragazzo è stato sorpreso per le vie del centro. Alla vista della gazzella ha dato segni di nervosismo iniziando ad allontanarsi, come per sottrarsi a un eventuale controllo.

I carabinieri, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno iniziato ad inseguirlo e, nonostante i suoi tentativi di fuga, sono riusciti a bloccarlo. Sono bastati pochi minuti per capire che il problema del ragazzo era rappresentato dallo stupefacente che portava con sé e che i militari hanno rinvenuto nelle sue tasche, a seguito di una perquisizione personale.

Sono state trovate alcune stecche di hashish, confezionate e pronte per essere vendute tra i locali della movida di Sciacca. La perquisizione è stata poi estesa anche alla casa del giovane, dove è stato trovato altro stupefacente, sempre dello stesso tipo, un bilancino di precisione, denaro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il ragazzo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma la perquisizione non era ancora stata ultimata. I militari proseguendo nelle altre stanze dell’abitazione hanno rinvenuto anche un fucile con matricola abrasa e diverse cartucce. L’arrestato quindi dovrà rispondere, davanti all’Autorità Giudiziaria di Sciacca, anche del reato di detenzione di arma clandestina.

