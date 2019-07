Incidente con la moto, muore geometra di Santo Stefano Quisquina

Ignazio Mortellaro, 59 anni, di Santo Stefano Quisquina è morto ieri sera in un incidente stradale autonomo. L’uomo, impiegato dell’ex Sogeir-Ato Ag1 Sciacca e assegnato a Quisquinambiente stava tornando dal mare sulla sua moto quando all’uscita da Cianciana è caduto.

L’uomo è morto prima di arrivare all’ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera.

Si tratta della seconda vittima in Sicilia in poche ore. Ieri in uno schianto a Catania ha perso la vita un uomo, mentre altre sette sono rimaste ferite.

