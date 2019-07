Sbarco tra i bagnanti a Siculiana, 33 migranti trovati dopo ore di ricerche

Sono 33 i migranti (in gran parte tunisini e algerini) rintracciati dai carabinieri dopo un pomeriggio e una notte di ricerche sia sulla statale 115 che nelle campagne di Siculiana, dopo lo sbarco avvenuto ieri, sulla spiaggia di Pietre Cadute, tra i bagnanti che affollavano l’arenile. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciare eventuali altri migranti.

Intanto stamani è scattato un nuovo allarme: qualcuno ha segnalato ai carabinieri che, nella la pineta, c'era un gruppetto spaesato di extracomunitari. Ma quando i militari sono giunti sul posto, non hanno trovato nessuno.

L’imbarcazione che i migranti hanno utilizzato, uno scafo di circa 10 metri, è rimasta sull'arenile. Finora è stato vano ogni tentativo di rimorchiarla fino al porto.

