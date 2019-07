Tornano in Italia dopo l'espulsione: tre migranti arrestati ad Agrigento

La polizia di Agrigento ha arrestato tre stranieri giunti a Lampedusa nei giorni scorsi. Sono accusati di aver violato il decreto di respingimento e di essere tornati in Italia. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile, diretta da Giovanni Minardi.

In particolare il tunisino A.N. è stato arrestato perché rientrato in Italia prima dei tre anni previsti nel decreto di espulsione a suo carico, emesso nel 2017, mentre i tunisini A.A.R. e L. S., sono stati arrestati perchè violando i termini del decreto di respingimento, l’11/1/2019 e l’1/7/2019, sono rientrati in Italia pochi giorni dopo.

I tre arresti sono stati convalidati dalla Procura della Repubblica di Agrigento che ha concesso il nulla osta all’espulsione.

© Riproduzione riservata