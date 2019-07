Sciacca, asfalto e giunti a rischio: chiusa via Cansalamone

Chiusa anche via Cansalamone, a Sciacca, ed è una mazzata per la viabilità cittadina già penalizzata dallo stop alle auto in via Eleonora d'Aragona. In via Cansalamone è stata accertata una situazione di pericolo per l'asfalto che si è deteriorato in alcuni punti e per i giunti che, nelle condizioni attuali, rappresentano un'insidia per i mezzi che transitano su questa strada.

Il Comune ha disposto la chiusura, ma, come riferisce l'assessore ai Servizi a rete Carmelo Brunetto, i lavori necessari verranno eseguiti in tempi rapidi perché sono state individuate le somme necessarie per garantire l'intervento che partirà già la prossima settimana. La strada rimarrà chiusa ancora qualche giorno. Più complessa e con tempi più lunghi la situazione che riguarda via Eleonora d'Aragona che continua a rimanere chiusa alle auto.

