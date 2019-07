Rapinò una banca nel 2014, campobellese torna in carcere

Aveva rapinato, insieme a un complice, l'istituto di credito "Banca Intesa" di Campobello di Licata, nel 2014. Nella tarda serata l'uomo, Gaetano La Mattina, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campobello.

Rimarrà in carcere per 3 anni e 28 giorni, in esecuzione a un provvedimento del Tribunale di Caltanissetta, emesso dalla Corte di Appello-Ufficio Esecuzioni Penali, poichè ritenuto colpevole del reato di rapina aggravata in concorso.

I due uomini erano stati identificati grazie ai fotogrammi estrapolati dal sistema di sorveglianza. In seguito a ciò, i due furono denunciati e colpiti da custodia di ordinanza cautelare. La Mattina sconterà gli anni di reclusione presso il carcere di Agrigento. L'altro complice si trova già in carcere.

