Si erano messi alla guida ubriachi, tre denunce a San Leone

Tre denunciati per guida in stato d'ebbrezza a San Leone. Continuano infatti i controlli della Stradale di Agrigento per contrastare il fenomeno delle "stragi del sabato sera".

Nel corso degli specifici servizi, realizzati su San Leone, i poliziotti della Stradale, in totale, hanno accertate 35 infrazioni, hanno ritirato 6 patenti di guida, sequestrato 2 veicoli e decurtato 82 punti-patente. I controlli hanno riguardato anche il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei pneumatici danneggiati o usurati.

