Falsi profili dell'ex su Facebook, sotto processo donna di Grotte

Falsi profili Facebook con foto private per vendicarsi della sua ex dopo che avevano interrotto la loro relazione. Graziella Panarisi, 52 anni, di Grotte, finisce a processo per l'accusa di sostituzione di persona e violazione della legge sulla privacy.

Ieri mattina, davanti al giudice Andrea Terranova, è stata ascoltata proprio la presunta vittima della donna, l'ex compagna, che denunciò il furto di identità, aggiungendo di essere stata vittima di minacce e ricatti. "Era una bravissima donna fino a quando non beveva, quando era ubriaca tirava fuori il coltello e mi minacciava".

La presunta vittima, che si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Contato, ha aggiunto: "Non voleva che io interrompessi la nostra relazione, mi disse che se l'avessi lasciata avrebbe iniziato a pubblicare su Facebook le mie foto intime".

