Vasto incendio a Burgio, in fiamme 12 ettari di bosco

Ancora canadair in azione nell'Agrigentino. Due incendi sono divampati, nelle ultime ore, a Burgio, dove hanno operato, per diverse ore, due velivoli che si rifornivano di acqua dal Lago Arancio di Sambuca. In fiamme circa 12 ettari di area boschiva.

Le operazioni sono state coordinate dal distaccamento della Forestale di Burgio. Poche ore prima il fuoco aveva bruciato una vasta zona di macchia mediterranea nella contrada Dragunara di Santa Margherita Belice. Anche in questo caso ha operato un canadair.

Sui luoghi per le operazioni di spegnimento anche il personale del distaccamento Forestale di Santa Margherita Belice.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE