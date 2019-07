Rifiuti nelle strade di Canicattì, si accendono le proteste nei quartieri

Rifiuti ancora in strada nonostante il moltiplicarsi degli sforzi del personale di Sea-Iseda-Ecoin e dell'amministrazione comunale di Canicattì. Com'era facile prevedere tutto richiede tempo.

L'insediamento o meglio il ritorno di Umberto Palermo al caldo assessorato dell'Igiene ambientale non ha sortito al momento quello che i cittadini speravano: non vedere più cumuli di rifiuti sparsi in città. Per le campagne già i cittadini non ci sperano più.

Umberto Palermo non ha certo la bacchetta magica e tutto richiede tempo. I primi risultati sul fronte "emergenza rifiuti" si vedranno tra qualche settimana. Si spera prima dell'inizio di agosto.

Palermo, collaborato dal funzionario Angela Carrubba ha ripreso da dove aveva lasciato seppure con una nuova gestione. I ritardi accumulati dalla precedente gestione guidata dal sindaco Ettore Di Ventura che tanto proprio Palermo aveva criticato, non si possono recuperare in poco tempo.

