Scomparsa da Favara, nuovo appello per Gessica Lattuca

Nuovo appello della mamma di Gessica Lattuca, la giovane mamma scomparsa da Favara quasi un anno fa, ieri ha compiuto 28 anni.

«Non so nulla di mia figlia, né morta e né viva - ha detto la mamma di Gessica: Giuseppa Caramanno, come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi - . I suoi figli vogliono sapere la verità e io non mi arrenderò mai. Me la dovete fare trovare - ha lanciato un appello, l'ennesimo, con voce rotta dal pianto, Giuseppa Caramanno - perché l'avete sulla coscienza. Dio non vi perdonerà. Depressione enorme abbiamo qui dentro, né si mangia più, né si dorme più».

